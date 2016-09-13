Бывший президент Израиля Шимон Перес госпитализирован после инсульта

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший президент и премьер-министр Израиля Шимон Перес госпитализирован после инсульта. Об этом сообщило агентство AFP.

Как сообщила, в свою очередь, газета Jerusalem Post со ссылкой на источники в окружении политика, состояние Переса медики оценивают как стабильное.

Позже агентство Reuters сообщило, что врачи приняли решение ввести Переса в состояние искусственной комы.

По данным Ynetnews, политик был доставлен в палату интенсивной терапии медицинского центра близ Тель-Авива вечером после того, как сообщил лечащему врачу, что чувствует слабость. Сразу после того, как Переса привезли в больницу, врачи сделали ему компьютерную томографию, которая показала кровоизлияние в мозг. После этого было решено подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас он находится под наркозом, и, как сообщается, его готовят к новому КТ-сканированию, чтобы сделать вывод относительно эффективности лечения и того, требуется ли хирургическое вмешательство.

Неделю назад Пересу успешно имплантировали кардиостимулятор в связи с диагностированной в июле мерцательной аритмией.

14 января 93-летнему израильскому государственному деятелю была сделана операция по кардиоваскулярной катетеризации, в результате которой была расширена оказавшаяся суженной артерия. Она была проведена в больнице "Тель ха-Шомер", куда Переса доставили после жалоб на боли в груди в тот же день. Политик вышел из больницы 19 января. Уже уже через пять дней он был вновь госпитализирован из-за проблем с сердцебиением, выписали его через два дня.

Об экс-президенте

Шимон Перес был президентом Израиля с 2007 по 2014 год. Он родился 2 августа 1923 года на территории современной Белоруссии. Почти за 70 лет политической карьеры он сменил множество министерских портфелей, дважды был главой правительства, возглавлял МИД Израиля, министерство финансов, другие ведомства. В 1994 году, будучи министром иностранных дел еврейского государства, вместе с премьер-министром Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом Перес был удостоен Нобелевской премии мира за "усилия, направленные на достижение мира на Ближнем Востоке".