СМИ: хакер Guccifer 2.0 выложил новые конфиденциальные данные о демократах США

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Хакер по прозвищу Guccifer 2.0 разместил новую порцию конфиденциальной информации о Демократической партии США. Об этом сообщил во вторник американский журнал Forbes.

Он уточнил, что получил от хакера пароль доступа к данным файлам. В них содержатся сведения об интернет-инфраструктуре Национального комитета Демократической партии (НКДП), о ее донорах и финансовом состоянии, информировал Forbes.

Как пишет Forbes, передача ссылки и пароля состоялась во вторник во время заурядной конференции по кибербезопасности в Лондоне. В числе ораторов числился человек, говоривший от лица Guccifer 2.0. Обладатель этого псевдонима через систему микроблогов Twitter подтвердил полномочия своего представителя на форуме в британской столице. Предыдущую порцию документов, полученных в результате взлома компьютеров Комитета Демократической партии США по выборам в Конгресс (КДПВК), он выложил в августе.

#Guccifer2 at The Future of Cyber Security Europe 2016, Londonhttps://t.co/YBa4n8YA69

14:50 GMT, September 13 https://t.co/V60r03RvwF — GUCCIFER 2.0 (@GUCCIFER_2) 12 сентября 2016 г.

13 августа Guccifer 2.0 выложил в интернет личные данные демократов из Палаты представителей американского Конгресса. Так, по данным газеты газета The Washington Examiner, в одном из перечней содержатся номера личных телефонов и адреса электронной почты каждого демократа из Палаты представителей, включая личную контактную информацию, предназначенную только для их главных помощников.

В опубликованных документах содержится также подробная информация о комитетах политических действий каждого законодателя, которые имеют право собирать практически неограниченные средства на проведение агитации в пользу политика.

Три дня спустя в интернете появилась новая порция документов, украденных во время взлома компьютеров Комитета Демократической партии США по выборам в Конгресс (КДПВК). Документы касались предвыборной гонки в нескольких избирательных округах Флориды. В них описываются стратегии, применяемые партией. В частности, в одном из округов, как следует из опубликованных документов, демократы намереваются консолидировать афроамериканское население и заручиться его голосами.

Ранее выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем Национального комитета Демократической партии (НКДК) электронную корреспонденцию и передали ее организации Wikileaks, которая, в свою очередь, опубликовала эти материалы. Из документов стало ясно, что НКДК вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. Из-за разразившегося скандала председатель НКДК Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку. Газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в американском разведывательном сообществе утверждала, что кибератаку осуществили связанные с Россией хакеры.

10 августа The New York Times сообщила, что диверсия хакеров была значительно шире по масштабам, чем считалось ранее. По ее сведениям, хакерам удалось взломать аккаунты электронной почты "более 100 должностных лиц и отделений" демпартии, а не только НКДП. В связи с этим ФБР негласно оповещает функционеров, электронная переписка которых могла быть похищена, утверждает издание.

Согласно публикации, целями диверсии были члены избирательного штаба Клинтон и ее доверенные лица. Также пострадали функционеры, занимающиеся сбором пожертвований и анализом настроений избирателей, и губернаторы-демократы.

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