Порошенко хочет построить музеи погибшим на "майдане" и бойцам в Донбассе

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украинский президент Петр Порошенко поручил заложить в государственный бюджет на 2017 год средства на строительство музеев бойцам силовой операции в Донбассе и погибшим во время событий на "майдане".

"Ко Дню защитника Украины (14 октября) необходимо отчитаться о музее воинам АТО, а к годовщине "революции достоинства" (20 февраля 2017 года) - о музее "героям небесной сотни", - приводит слова главы государства его пресс-служба.

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В конце 2013 года в центре Киева начались беспорядки. Организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили президента Виктора Януковича в отказе от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Началось трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан" или "революция достоинства", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 80 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Украинские власти стали называть их "героями небесной сотни" и чтут как жертв расправы над активистами "евромайдана", которую якобы устроили бывшие власти.

В середине апреля 2014 года Киев объявил о начале силовой операции в Донбассе, в которой активное участие приняли так называемые добровольческие батальоны, сформированные из активистов "евромайдана" и "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе и гибели тысяч людей.