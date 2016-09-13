Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко хочет построить музеи погибшим на "майдане" и бойцам в Донбассе

Международная панорама
13 сентября, 21:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС
Порошенко поручил заложить в государственный бюджет на 2017 год средства на строительство музеев
Материал из 1 страницы
© Сергей Резник/ТАСС

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украинский президент Петр Порошенко поручил заложить в государственный бюджет на 2017 год средства на строительство музеев бойцам силовой операции в Донбассе и погибшим во время событий на "майдане".

"Ко Дню защитника Украины (14 октября) необходимо отчитаться о музее воинам АТО, а к годовщине "революции достоинства" (20 февраля 2017 года) - о музее "героям небесной сотни", - приводит слова главы государства его пресс-служба.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

В конце 2013 года в центре Киева начались беспорядки. Организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили президента Виктора Януковича в отказе от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Началось трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан" или "революция достоинства", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 80 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Украинские власти стали называть их "героями небесной сотни" и чтут как жертв расправы над активистами "евромайдана", которую якобы устроили бывшие власти.

В середине апреля 2014 года Киев объявил о начале силовой операции в Донбассе, в которой активное участие приняли так называемые добровольческие батальоны, сформированные из активистов "евромайдана" и "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе и гибели тысяч людей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет ЕС признал, что связь "Алмаз-Антея" с крушением малайзийского Boing не установлена
2
Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Бавария" - "Ростов"
3
Бывший футболист "Спартака" Артем Безродный скончался на 38-м году жизни
4
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
5
Поезда на МЦК входят в график движения после сбоя в работе автоматики
6
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
7
Дело о стрельбе из свадебного кортежа в Москве передано из полиции в СК
Темы дня
Реклама