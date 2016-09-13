США и Израиль завершили переговоры о военном сотрудничестве

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США и Израиль завершили работу над новым меморандумом о взаимопонимании, касающимся сотрудничества в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.
"Соединенные Штаты заключили новый 10-летний меморандум о взаимопонимании с Израилем по вопросу предоставления военной помощи в период с 2019 финансового года (с 1 октября 2018 года) и до 2028", - сказали представители Госдепа. По их словам, данный документ станет "самым крупным залогом оказания двусторонней военной помощи в истории США". Подписан он будет в стенах Госдепартамента 14 сентября.
Ранее Тель-Авив настаивал на том, чтобы Вашингтон ежегодно на эти цели выделял $4,1 млрд вместо нынешних $3,1 млрд. В результате, по данным агентства Рейтер, стороны остановились на цифре в $3,8 млрд. Таким образом, общий объем помощи составит $38 млрд. По словам официального представителя Белого дома Эрика Шульца, данное соглашение отвечает интересам обеих стран.