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Обама считает, что для Трампа Путин "это образец для подражания"

Международная панорама
14 сентября, 0:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Как отмечают наблюдатели, Обама, вероятно, цитировал New York Times, которая 8 сентября напечатала статью "Любовь Трампа к Путину: президентский образец для подражания"
Материал из 1 страницы
Барак Обама

Барак Обама

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Барак Обама считает, что республиканец Дональд Трамп, борющийся за право сменить его в Белом доме, считает президента России Владимира Путина "образцом для подражания" и "заискивает" перед ним. Такое мнение глава вашингтонской администрации выразил во вторник, выступая на предвыборном митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания) в поддержку Хиллари Клинтон.

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"Не далее как на прошлой неделе Дональд (Трамп) выступал по государственному российскому телевидению, ругал американских военных и заискивал перед Владимиром Путиным, - сказал Обама. - Он влюблен в этого человека, просто влюблен". Для Трампа "это образец для подражания", сказал далее Обама, противопоставив далее республиканца самому себе.

"Я вот и сам должен иметь дело с Путиным, с Россией, - сказал он. - Это часть внешней политики. Но я же не хожу и не говорю, что это мой образец для подражания".

Между тем формулировка, которую употребил нынешний хозяин Белого дома, из уст Трампа не звучали. Как отмечают наблюдатели, Обама, вероятно, цитировал New York Times, которая 8 сентября напечатала статью "Любовь Трампа к Путину: президентский образец для подражания".

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