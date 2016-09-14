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Председатель ГА ООН: режим прекращения огня в Сирии должен соблюдаться всеми сторонами

Международная панорама
14 сентября, 1:18 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
По его словам, в течение года странам-членам ООН предстоит сделать многое для поддержания мира и безопасности и борьбы с терроризмом
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ООН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Все стороны конфликта в Сирии должны придерживаться режима прекращения огня, который вступил в силу 12 сентября. Об этом заявил во вторник председатель 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон.

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"Я приветствую прекращение боевых действий, вступившее в силу в Сирии, и призываю все стороны придерживаться достигнутых договоренностей. Я искренне надеюсь, что это позволит облегчить страдания людей, а также принесет сирийскому народу прочный мир", - сказал он в своей вступительной речи на первом заседании 71-й сессии ГА.

По его словам, в течение года странам-членам ООН предстоит сделать многое для поддержания мира и безопасности и борьбы с терроризмом. "В это тревожное время ни одно общество не защищено от насильственного экстремизма и терроризма. Мы все столкнулись с этой угрозой и должны вместе искать решения (этой проблемы)", - подчеркнул Томсон.

Режим прекращения огня действует на всей территории Сирии с 19:00 мск 12 сентября в соответствии с договоренностями, которых достигли РФ и США на переговорах в Женеве.

Инициативы РФ и США по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

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