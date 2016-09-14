Госдеп не располагает информацией о совместных с Россией авиаударах по позициям ИГ в Сирии

СМИ: РФ передаст Казахстану пусковой комплекс для "Протонов" в 2020 годуКосмос 14 сентября, 1:49
Байлз объяснила применение запрещенных веществ синдромом дефицита вниманияСпорт 14 сентября, 0:57
Похороны Эдуарда Назарова пройдут на Ваганьковском кладбищеКультура 14 сентября, 0:45
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД АваковаМеждународная панорама 14 сентября, 0:44
Суд в Петербурге рассмотрит иск с требованием демонтировать доску МаннергеймуОбщество 14 сентября, 0:36
Кабмин рассмотрит проект закона о выплате пенсионерам 5 тыс. рублейЭкономика и бизнес 14 сентября, 0:10
Обама считает, что для Трампа Путин "это образец для подражания"Международная панорама 14 сентября, 0:06
У Медведева в день рождения будет рабочий график: до выборов в Госдуму полнеделиПолитика 14 сентября, 0:01
"Барселона" разгромила "Селтик" в матче Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент не располагает информацией о проведении совместных американо-российских авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.
"Мне ничего не известно о том, обсуждается ли ИГ в качестве цели (совместных авиаударов). В моем понимании, речь идет только о "Джебхат ан-Нусре" (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Джебхат Фатх аш-Шам") в пределах обозначенного региона", - отметил представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о возможном проведении совместных с Россией антитеррористических операций против экстремистов из ИГ.
При этом в понедельник в МИД РФ рассказали, что Москва и Вашингтон будут координировать авиаудары по обеим группировкам. "Перемирие должно продлиться 48 часов, а затем еще 5 дней, - разъяснили в ведомстве. - После этого к практической деятельности приступит Совместный исполнительный центр, в рамках которого военные России и США будут осуществлять координацию ударов по целям "Джебхат ан-Нусры", ИГИЛ ("Исламское государство") и других террористов в согласованных районах, где действия сирийской авиации будут приостановлены".
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.