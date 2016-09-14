Госдеп не располагает информацией о совместных с Россией авиаударах по позициям ИГ в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент не располагает информацией о проведении совместных американо-российских авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

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"Мне ничего не известно о том, обсуждается ли ИГ в качестве цели (совместных авиаударов). В моем понимании, речь идет только о "Джебхат ан-Нусре" (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Джебхат Фатх аш-Шам") в пределах обозначенного региона", - отметил представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о возможном проведении совместных с Россией антитеррористических операций против экстремистов из ИГ.

При этом в понедельник в МИД РФ рассказали, что Москва и Вашингтон будут координировать авиаудары по обеим группировкам. "Перемирие должно продлиться 48 часов, а затем еще 5 дней, - разъяснили в ведомстве. - После этого к практической деятельности приступит Совместный исполнительный центр, в рамках которого военные России и США будут осуществлять координацию ударов по целям "Джебхат ан-Нусры", ИГИЛ ("Исламское государство") и других террористов в согласованных районах, где действия сирийской авиации будут приостановлены".



ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье