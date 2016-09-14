Порошенко в ближайшее время допросят по делам "майдана"

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи Генеральной прокуратуры Украины в ближайшее время вызовут на допрос президента страны Петра Порошенко по расследованию преступлений времен "майдана". Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Да, он (допрос) был перенесен. Думаю, что он пройдет в ближайшее время", - сказал Луценко, отвечая на вопрос о том, когда глава государства будет допрошен в качестве свидетеля.

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Ранее также были допрошены лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, который был комендантом "майдана".

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем экс-президент страны Виктор Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск. Спустя два года дело о снайперах на "майдане" остается нераскрытым.