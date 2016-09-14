Спецпредставитель ООН предсказал скорую победу над ИГ в Ливии

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ООН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Проправительственные силы в Ливии добились впечатляющих результатов в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и вскоре освободят все подконтрольные ей территории. Об этом заявил во вторник специальный представитель ООН в Ливии Мартин Коблер на заседании Совета Безопасности.
"Силы, верные президентскому совету, добились впечатляющего прогресса, вытеснив ИГ из последнего опорного пункта в Сирте. Совсем скоро ИГ утратит все свои территории в Ливии", - сказал эмиссар. Он отметил подвиг более 500 ливийцев, которые погибли в битве за Сирт, а также пожелал скорейшей поправки почти 2,5 тысячам раненых в ходе контртеррористической операции.
Коблер также поблагодарил страны, которые оказывали огневую поддержку наступлению правительственных войск, в том числе США, авиация которых наносила удары по позициям боевиков. Как заявил спецпредставитель ООН, американские летчики "спасли жизни многих людей, уничтожив множество начиненных взрывчаткой автомобилей прежде, чем они достигли своей цели".
Вместе с тем эмиссар подчеркнул, что террористическая угроза в Ливии сохраняется и "требует бдительности" со стороны международного сообщества.
Лояльные Правительству национального согласия формирования, костяк которых составляет "Мисуратская бригада" (бывшие ополченцы из города Мисурата, около 200 км к востоку от столицы. - Прим. ТАСС), с 12 мая ведут против ИГ операцию под кодовым названием "Аль-Буньян аль-Марсус". 28 августа было объявлено о начале "решающего этапа битвы за Сирт". Уже спустя сутки армия рапортовала о том, что ей удалось "полностью зачистить" один из двух районов города, где на протяжении последнего времени продолжали прятаться боевики ИГ.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.