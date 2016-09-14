Техники в США не дают показаний о почте Клинтон, чтобы избежать самооговора

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Трое специалистов, которые обслуживали в свое время домашний компьютер и сервер Хиллари Клинтон, отказались во вторник дать показания Конгрессу США в рамках расследования скандала вокруг электронной переписки, которую та вела в свое время в качестве госсекретаря США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Бывший технический сотрудник Госдепартамента США Брайан Паглиано и двое действующих сотрудников частной фирмы "Платт ривер нетуоркс" Билл Торнтон и Пол Комбетта воспользовались своим конституционным правом не отвечать на вопросы, чтобы их показания не были использованы для предъявления обвинений им самим.

Единственный свидетель

Паглиано вообще не явился на слушания, а о его позиции адвокаты письменно уведомили председателя комитета Джейсона Чаффеца, устроившего нынешние слушания. Тот в ответ сказал, что демонстративное пренебрежение к Конгрессу не пройдет даром для свидетеля, но конкретизировать свою угрозу не стал. Торнтон и Комбетта были освобождены от дачи показаний после того, как взяли на слушаниях самоотвод по указанной причине.

В итоге на вопросы законодателей отвечал лишь Джастин Купер, который при президенте Билле Клинтоне работал в аппарате Белого дома, затем перешел в аппарат семейного благотворительного Фонда Клинтонов, а теперь владеет собственной консультационной фирмой. По его словам, он не является специалистом по информационной безопасности, не имеет допуска к работе с секретными материалами и не может судить о том, подвергались ли компьютеры и мобильные устройства Хиллари Клинтон угрозам со стороны иностранных хакеров.

Сам Купер, как он утверждает, лишь помогал Клинтон настраивать некоторые из таких устройств. А когда она меняла мобильные аппараты, он же переносил данные из памяти одного в память другого, а старый разбивал молотком, чтобы ни у кого не возникало искушения из любопытства им воспользоваться. По его словам, он никогда не участвовал в разговорах, связанных со стиранием из памяти компьютеров электронной переписки Клинтон.

Суть скандала

Суть скандала сводится к тому, что в период работы госсекретарем Клинтон использовала незащищенный домашний компьютер для служебной переписки, в том числе и секретной. Это строго запрещено действующими в администрации США правилами, и специалисты опасаются, что переписка могла быть вскрыта хакерами.

ФБР США по итогам собственного расследования не нашло оснований для предъявления экс-госсекретарю обвинений в нарушении закона. Конгресс, находящийся под контролем республиканской оппозиции, продолжает собственные разбирательства. В Демократической партии их считают политизированными.