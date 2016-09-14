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США: ВВС Сирии с предстоящего понедельника прекратят боевые вылеты

Международная панорама
14 сентября, 2:52 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
В соответствии с договоренностями, после семи непрерывных дней сокращения насилия Москва и Вашингтон начнут наносить совместные удары по экстремистам
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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Военная авиация правительства в Дамаске с предстоящего понедельника прекратит свои боевые вылеты в соответствии с условиями российско-американской договоренности о прекращении огня в Сирии.

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Об этом заявил во вторник на специальном брифинге для журналистов, проведенном по телефону, высокопоставленный представитель администрации США. Вместе с ним участие в этом брифинге, организованном Госдепартаментом, принял еще один высокопоставленный представитель американской администрации.

По словам этого представителя американской исполнительной ветви власти, "единственными законными целями в конфликте (в Сирии) для кого бы то ни было, будь то ВВС режима, России, коалиции (во главе с) США, являются ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра". ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта") - это прежнее название террористической группировки "Исламское государство". А террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" недавно переименовалась в "Джебхат Фатх аш-Шам". Обе организации запрещены в России.

Неделя на проверку соблюдения перемирия

Как отметил упомянутый представитель правительства США, "после семи непрерывных дней сокращения насилия, если мы дойдем до этого", Москва и Вашингтон создадут совместный исполнительный центр и затем начнут через него "нанесение совместных ударов" по экстремистам в Сирии. "В это время ВВС сирийского режима более не смогут совершать полеты ни в каких районах Сирии, где есть присутствие оппозиции или "Джебхат ан-Нусры", - утверждал ведущий брифинга.

Между тем, признал он, "в текущий период ВВС режима все еще технически дозволено наносить удары по "Джебхат ан-Нусре" в Сирии". "После того, как будет создан совместный исполнительный центр, вступают в силу новые ограничения. Тогда ВВС режима более не смогут наносить удары по "Джебхат ан-Нусре", - сказал представитель вашингтонской администрации.

Для российско-американских ударов допсоглашения не требуются

В связи с этим он уточнил, что России и США не требуется заключать какие-либо дополнительные соглашения и вести "развернутые технические переговоры", чтобы перейти к совместному нанесению ударов по террористам в Сирии.

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Практически вся необходимая для этого работа уже проделана, подтвердил американский эксперт.

В свою очередь его коллега подчеркнул, что в Сирии за последние сутки с небольшим произошло существенное сокращение масштабов насилия в связи с вступлением в силу российско-американских договоренностей. При этом представитель администрации США пояснил, что оперирует проверенными данными, достоверность которых Вашингтон уже подтвердил по собственным каналам, в том числе через силы оппозиции и спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.

"Одно мы можем сказать с уверенностью, и это было подкреплено словами Стаффана де Мистуры, источников в оппозиции, мирных граждан в Сирии. Произошло значительное падение уровня насилия. Безусловно, не до нуля... И мы хотели бы видеть еще более значительное падение в предстоящие дни", - заявил представитель правительства США.

Тем не менее он добавил, что не хочет строить догадки о том, каковы будут тенденции развития ситуации в Сирии.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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