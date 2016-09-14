СМИ: Назарбаев в ноябре может посетить Японию, планируется поездка в Хиросиму

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ТОКИО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пригласил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева посетить страну в начале ноября. Об этом сообщило в среду агентство Киодо.
По его данным, в настоящее время ведется проработка возможности организации посещения казахстанским президентом Хиросимы, в августе 1945 года подвергшейся американской атомной бомбардировке.
Как предполагает Киодо, Абэ намерен обсудить с Назарбаевым развитие экономических отношений, в том числе сотрудничество в области атомной энергетики, разработки нефтяных месторождений, а также добычи редкоземельных элементов.
Япония уделяет большое внимание развитию отношений со странами Центральной Азии, где активно ведет себя Китай. Японский премьер во главе представительной делегации в октябре прошлого года уже посетил Казахстан в ходе своего турне по странам региона.