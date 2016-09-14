Демпартия США вновь обвинила Россию в атаке на свои компьютерные сети

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Правящая в США Демократическая партия продолжает выступать с огульными обвинениями в кибератаке на свои компьютерные системы в адрес России.

Эта политическая партия "является жертвой преступления - незаконной кибератаки, совершенной российскими агентами, которые поддерживаются государством", утверждала в обнародованном во вторник заявлении и.о. председателя Национального комитета демократов Донна Бразил. Ранее в тот же день хакер по прозвищу Guccifer 2.0 разместил в интернете новую порцию конфиденциальной информации о Демпартии США, несанкционированно извлеченной из ее сетей. В связи с этим Национальный комитет Демпартии (НКДП) и распространил заявление Бразил.

По ее мнению, нынешняя кибератака на НКДП представляет собой попытку "повлиять на президентские выборы" в США. "Есть один человек, которому данные уголовно наказуемые деяния идут на пользу, - это (кандидат в президенты США от Республиканской партии) Дональд Трамп", - считает Бразил. На ее взгляд, Трамп не только поддерживал президента России Владимира Путина, но и публично призывал к "дальнейшему шпионажу россиян в целях оказания помощи его (избирательной) кампании". Трамп по существу поощрял "киберпреступность", и его высказывания являлись "опасными, сеющими рознь и беспрецедентными", полагает глава НКДП.

По словам Бразил, Демпартия, которую на нынешних выборах представляет бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон, "ожидала, что будет обнародован дополнительный пакет документов, украденных российскими агентами". Юристы НКДП в настоящее время изучают данные, выложенные в открытый доступ хакером Guccifer 2.0, признала Бразил. По ее версии, юристы демократов проводят эту работу в том числе для того, чтобы подтвердить подлинность выложенных в интернет бумаг НКДП, "поскольку российские хакеры часто подделывают документы". В заключение Бразил подчеркнула, что НКДП продолжит "сотрудничать с правоохранительными органами (США), чтобы ответственные за нынешнее преступление были привлечены к ответственности".

Между тем на прошлой неделе Guccifer 2.0 в интервью газете The Wall Street Journal через один из мессенджеров назвал "белибердой" предположения о его работе на спецслужбы России. По его словам, такие выводы, строящиеся на том, что он, дескать, пользуется схожими технологиями, бессмысленны. "Если я вожу BMW, то разве это значит, что я немец?" - сказал анонимный хакер.

С его точки зрения, для американцев нагнетание антироссийской или антикитайской истерии в рамках предвыборной кампании в США является беспроигрышным вариантом. Кроме того, хакер отрицал, что он старается способствовать избранию Трампа президентом. "Это не моя цель. Моя цель - добраться до правды или, как я выражаюсь, принести свет", - заверил Guccifer 2.0.

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