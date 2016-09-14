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СМИ: "Азов" может стать главной силой третьего "майдана" на Украине

Международная панорама
14 сентября, 5:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, сентября. /ТАСС
В то же время в окружении лидера "Азова" Андрея Билецкого заявляют, что не рассматривают военный переворот как способ прихода к власти
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© Степан Петренко/ТАСС, архив

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Активизация деятельности так называемого гражданского корпуса "Азов" на Украине, в частности штурмы строительных площадок "Киевгорстороя" и пикетирование судов, могут привести к новому "майдану". Об этом пишет украинская газета "Страна.ua".

"Азов" уже давно фигурирует в различных прогнозах как структура, которая может стать главной движущей силой гипотетического "третьего майдана" или же вооруженного переворота. Также "азовцев" рассматривают как своеобразный щит для министра (внутренних дел Арсена) Авакова, который быстро может превратиться в меч, если главу МВД захотят уволить. Мол, угрозой бунта "Азова" Аваков якобы и шантажирует президента и БПП ("Блок Петра Порошенко), чтоб предотвратить свою отставку", - отмечает издание.

Многоуровневая организация

На сегодняшний день "Азов" представляет собой многоуровневую организацию. Первый уровень - полк Нацгвардии "Азов". Это хорошо вооруженное подразделение, у которого есть и танки, и артиллерия.

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Вторым уровнем является гражданский корпус (ГК). "Формально - это общественная организация, в реальности же - военизированное формирование из числа ветеранов АТО (силовой операции Киева в Донбассе) и идеологически заряженной молодежи. Причем за счет этих двух групп приток идет постоянный", - говорится в статье.

В любой момент, как указывает автор, гражданский корпус в полном составе может присоединиться к полку "Азов". "С оружием у любого подразделения, которое долгое время воевало в АТО, проблем нет", - утверждает издание.

Третий уровень структуры "Азова" пока только формируется. "Это политическая партия, которая будет создана осенью на базе ГК "Азов", - отмечает СМИ. - Известно, что делать упор она будет не только на националистические, но и на левые лозунги (социальная защита, повышение зарплат, борьба за права наемных работников)".

"Азов" в каждом регионе

При этом в самом гражданском корпусе говорят, что им поставлена задача в ближайшее время сформировать по всей стране структуры, которые бы насчитывали не менее 500 активных членов в каждом регионе.

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"В полку бытует мнение, что нынешнюю власть нужно сменить, все понимают, что Украина в тупике и нужно, чтобы власть взял человек с твердым характером. Но открыто этого никто не говорит, - цитирует издание одного из бойцов "Азова".

При этом он добавляет, что на данный момент в "Азове" ставка на гражданский корпус: "Парни сейчас на острие сопротивления власти. Но для каких-то решительных шагов еще не пришло время - нас еще мало поддерживают в регионах, нужно укрепить структуру и в Киеве. Вот когда в стране совсем настанет развал, тогда мы вмешаемся и наведем порядок".

В свою очередь в окружении лидера "Азова" Андрея Билецкого заявляют, что не рассматривают военный переворот как способ прихода к власти. "Я неоднократно говорил с Андреем по этому поводу. Его позиция четкая, что "Азов" идет в рамках политического процесса. Мы создаем партию. На это сейчас направлены основные усилия", - говорит собеседник "Страны.ua".

Однако автор статьи делает вывод, что если процесс ослабления официальных силовых структур Украины продолжится, а хаос в управлении государством будет нарастать, "Азов" может со временем сыграть свою роль и далеко за рамками "политического процесса". "Тем более, что постоянные силовые акции, которые устраивают "азовцы" в Киеве и в регионах, приучают общество к мысли, что на этом самом "политическом процессе" свет клином не сошелся", - заключает издание.

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