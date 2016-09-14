В армии Китая появились объединенные силы логистической поддержки

ПЕКИН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Объединенные силы логистической поддержки были созданы в Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщила China Daily.

В ходе торжественной церемонии, которая состоялась во вторник, председатель КНР, глава Центрального военного совета (ЦВС) Си Цзиньпин вручил знамена командующим базой логистической поддержки в городе Ухань (пров. Хубэй, Центральный Китай) и центрами логистической поддержки в Гуйлине, Синине, Уси, Чжэнчжоу и Шэньяне. По его словам, создание означенных военных объектов имеет важное значение для "формирования первоклассных войск мирового уровня, способных побеждать в современных локальных конфликтах".

"Создание объединенных сил логистической поддержки находится в согласии с линией реформ системы командования НОАК", - заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Ян Юйцзюнь. В рамках реализации реформы прежние Генеральный штаб НОАК, Главное политическое управление, Главное управление тыла, Главное управление вооружений были преобразованы в 15 военно-административных органов, которые подчиняются напрямую ЦВС КНР. В начале января текущего года было объявлено о преобразовании Второго артиллерийского корпуса НОАК (ракетные войска стратегического назначения - прим. ТАСС) в ракетные войска, а также о создании нового формирования - войск стратегической поддержки. В феврале была изменена и региональная система управления НОАК: вместо семи военных округов созданы пять зон боевого командования.

В задачу сил логистической поддержки входит тыловое обеспечение войск.