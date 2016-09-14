Премьер Японии с 18 по 24 сентября посетит США и Кубу

ТОКИО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен на следующей неделе посетить Кубу, совместив поездку с визитом в Нью- Йорк, где он примет участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Премьер-министр Японии с 18 по 24 сентября вместе с участием в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке посетит Кубу", - сказал он. По словам Суги, во время визита планируется встреча Абэ с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Раулем Кастро.

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Вместе с тем ведущая деловая газета Nikkei сообщила, что глава японского правительства намерен предложить Кубе поставки медицинского оборудования в рамках правительственной программы поддержки развития. Общая сумма помощи оценивается в 1 млрд иен (около $9,74 млн по текущему курсу). Кроме того, японский премьер, по данным Nikkei, может сообщить о планах списания Кубе задолженности, оцениваемой в сумму от 120 млрд до 180 млрд иен (от $1,17 млрд до $1,75 млрд по текущему курсу).

Как пишет издание, лидеры двух стран договорятся о создании учреждения по подготовке медицинских специалистов. Япония намерена поставить на Кубу рентгеновское оборудование для диагностики онкологических заболеваний.

В мае прошлого года Кубу уже посетил глава японского МИД Фумио Кисида, который сообщил, что Япония намерена предоставить Кубе экономическую поддержку по линии правительственной программы развития.

Первый в истории официальный визит главы японского правительства на Кубу, как отмечают японские СМИ, является проявлением интереса Токио к этому растущему рынку. По оценке японской стороны, медицина на Кубе находится на одном из самых высоких уровней среди стран региона и Латинской Америки. Однако, уверены в Японии, с учетом старения населения потребности страны в этой области нарастают. Куба также может стать одним из направлений японского экспорта.