США: вся оппозиция в Сирии намерена соблюдать перемирие

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Все крупные группировки сирийской оппозиции заверили правительство США в намерении соблюдать режим прекращения огня. С таким заявлением выступил во вторник на специальном брифинге для журналистов, проведенном по телефону, представитель администрации США. Вместе с ним участие в этом брифинге, организованном Госдепартаментом, принял еще один представитель американской администрации.

Как отметил первый из этих представителей исполнительной ветви власти США, "если какая-то оппозиционная группировка... осуществляет атаки против режима (в Дамаске), то тогда она выводит себя из режима прекращения враждебных действий". "Но мы (США) говорили с оппозиционными группировками. Все крупные оппозиционные группировки заявили нам, что хотят дать шанс этому (перемирию), и это мы довели до сведения русских", - поведал ведущий брифинга.

Таким образом, констатировал он, "в данный момент" все силы, "за исключением "Джебхат ан-Нусра" и ИГ ("Исламское государство", террористические группировки, запрещены в РФ - gрим. ТАСС)", должны придерживаться режима прекращения огня. "Джебхат ан-Нусра" недавно сменила название на "Джебхат Фатх аш-Шам".

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Отделение оппозиции от террористов

Далее этот же представитель вашингтонской администрации признал, что разграничение сил оппозиции и экстремистов будет сложным делом и что оно "не произойдет в одночасье". Оно, "безусловно, не произойдет, если режим (президента Сирии Башара Асада) и русские не будут придерживаться условий прекращения огня", добавил ведущий брифинга. По его заверению, госсекретарь США Джон Керри в понедельник "вновь ясно дал понять" сирийской оппозиции, что Вашингтон настаивает на том, чтобы "она отдалилась от "Джебхат ан-Нусры".

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При этом представитель американского правительства подчеркнул, что "в первую очередь американскому народу, но не только ему", в годовщину терактов 11 сентября 2001 года "трудно принять продолжение смешивания и сотрудничества оппозиции и организации, которая является "ответвлением" (сети) "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Сирии". Он имел в виду группировку "Джебхат ан-Нусра". "Поэтому на каком-то этапе оппозиции будет важно дистанцироваться от организации, которая представляла для нас огромную угрозу в прошлом и представляет угрозу в будущем, и более не иметь связей с ней, если перемирие закрепится", - утверждал представитель администрации.

Со своей стороны, его коллега заверил, что США никогда не рассматривали "Джебхат ан-Нусру" как резервный вариант оказания давления на Асада. На прямой вопрос на эту тему второй ведущий брифинга ответил односложно: "Нет".

Соглашение по Сирии

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей. Режим прекращения боевых действий начал действовать 12 сентября.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье