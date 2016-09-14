СМИ: США планируют принять у себя в 2017 году до 110 тысяч беженцев

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Администрация президента США Барака Обамы планирует увеличить квоту на прием беженцев в 2017 финансовом году на 30% (до 110 тысяч человек). Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

К концу нынешнего финансового года, который заканчивается 30 сентября, США, по данным издания, примут на своей территории около 85 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев. В 2015 году это число составляло 70 тысяч человек.

Из 110 тысяч человек, которых США планируют принять в 2017 финансовом году, около 40 тысяч будут выходцами из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, включая Сирию, и как минимум 35 тысяч человек прибудут из Африки, отмечает Wall Street Journal.

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Ранее в Госдепартаменте сообщали, что до конца текущего финансового года США примут по меньшей мере 10 тысяч беженцев из Сирии.

Вопрос о допуске в США беженцев из стран и регионов, где действуют экстремистские организации, сейчас сильно политизирован. В ходе предвыборной гонки кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп призывал приостановить допуск в страну людей, в отношении которых невозможно осуществить проверки на благонадежность и отсутствие связей с террористическими организациями. Опросы показывают, что очень многие американцы согласны с Трампом, но действующая администрация США решительно оспаривает его точку зрения.

Помощник госсекретаря США Энн Ричард ранее сообщала, что на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН Обама намерен созвать международный саммит по вопросам помощи беженцам.