Вертолет ВС США без предупреждения экстренно сел на парковке в Японии из-за плохой погоды

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ТОКИО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Американский военный вертолет был вынужден совершить экстренную посадку на парковку частной компании по производству автомобильных запчастей в Японии. Как сообщило агентство Kyodo, инцидент произошел еще 11 сентября в городке Готэмба (префектура Сидзуока) из-за плохой видимости в силу погодных условий.
Между тем, по данным портала Fudji News Network, экипаж вертолета UH-60 перед посадкой не уведомил о необходимости срочной посадки ни местные власти, ни владельца парковки. Инцидент произошел ранним утром, поэтому там никого не было и никто не пострадал.
Мэр города Ёхэй Вакабаяси выразил надежду на то, что подобное больше не повторится. "Поскольку это частная собственность, и поскольку безопасность населения имеет большое значение, мы предложили еще раз взглянуть на меры безопасности, чтобы такое в будущем по возможности не повторялось", - сказал он.
Как сообщается, вертолет следовал с базы в префектуре Сига, где ранее прошли учения. Вскоре после посадки к парковке подъехала американская военная машина, куда военнослужащие переложили груз из вертолета. Спустя примерно час экипаж смог взлететь и продолжить путь.