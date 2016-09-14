Вертолет ВС США без предупреждения экстренно сел на парковке в Японии из-за плохой погоды

ТОКИО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Американский военный вертолет был вынужден совершить экстренную посадку на парковку частной компании по производству автомобильных запчастей в Японии. Как сообщило агентство Kyodo, инцидент произошел еще 11 сентября в городке Готэмба (префектура Сидзуока) из-за плохой видимости в силу погодных условий.

Между тем, по данным портала Fudji News Network, экипаж вертолета UH-60 перед посадкой не уведомил о необходимости срочной посадки ни местные власти, ни владельца парковки. Инцидент произошел ранним утром, поэтому там никого не было и никто не пострадал.

Мэр города Ёхэй Вакабаяси выразил надежду на то, что подобное больше не повторится. "Поскольку это частная собственность, и поскольку безопасность населения имеет большое значение, мы предложили еще раз взглянуть на меры безопасности, чтобы такое в будущем по возможности не повторялось", - сказал он.

Как сообщается, вертолет следовал с базы в префектуре Сига, где ранее прошли учения. Вскоре после посадки к парковке подъехала американская военная машина, куда военнослужащие переложили груз из вертолета. Спустя примерно час экипаж смог взлететь и продолжить путь.