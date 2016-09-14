Корабли ВМС Южной Кореи прибыли во Владивосток с дружественным визитом

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Корабли ВМС Республики Корея - эсминец "Ли Сун Син" и танкер "Чонджи" - прибыли во Владивосток с дружественным визитом, во время которого ознакомятся с городом, встретятся с проживающими здесь соотечественниками и обменяются опытом с российскими коллегами. Об этом сообщает сегодня пресс-служба городской администрации.
"Во Владивостоке эсминец "Ли Сун Син" и танкер "Чонджи" ВМС Республики Корея пробудут трое суток. В программе пребывания их экипажей - подробное знакомство с городом, встречи с проживающими у нас гражданами Республики Корея, возложение венков к Вечному огню мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота", обмен опытом воинской службы с российскими моряками-тихоокеанцами и другие мероприятия", - говорится в сообщении.
Кроме того, жителям и гостям города разрешат побывать на корейских кораблях и ознакомиться с бытом иностранных военных моряков.