В КНР начали следствие против экс-главы Государственного статистического управления

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ПЕКИН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Верховная народная прокуратура КНР возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Государственного статистического управления (ГСУ) страны Ван Баоаня по обвинению во взяточничестве. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении ведомства.
"Верховная народная прокуратура по итогам проверки постановила возбудить уголовное дело и начать предварительное расследование в отношении бывшего партийного секретаря и главы ГСУ Ван Баоаня по подозрению во взяточничестве, а также применить к нему меру пресечения", - отмечается в сообщении.
26 января нынешнего года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины начала в отношении Ван Баоаня внутрипартийное расследование. Позднее в том же месяце он был снят со своего поста, а в августе исключен из рядов Компартии Китая (КПК).
Кампания борьбы с коррупцией и другими преступлениями в партийных рядах была развернута после прихода к власти в стране в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.