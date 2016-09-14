Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В КНР начали следствие против экс-главы Государственного статистического управления

Международная панорама
14 сентября, 7:49 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
Бывший чиновник обвиняется во взяточничестве
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Верховная народная прокуратура КНР возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Государственного статистического управления (ГСУ) страны Ван Баоаня по обвинению во взяточничестве. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении ведомства.

Смотрите также
Китай установил размер взятки, за которую могут приговорить к смертной казни - $463 тыс.

"Верховная народная прокуратура по итогам проверки постановила возбудить уголовное дело и начать предварительное расследование в отношении бывшего партийного секретаря и главы ГСУ Ван Баоаня по подозрению во взяточничестве, а также применить к нему меру пресечения", - отмечается в сообщении.

26 января нынешнего года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины начала в отношении Ван Баоаня внутрипартийное расследование. Позднее в том же месяце он был снят со своего поста, а в августе исключен из рядов Компартии Китая (КПК).

Кампания борьбы с коррупцией и другими преступлениями в партийных рядах была развернута после прихода к власти в стране в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Коррупционные скандалы в Китае
Страны
Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: "Азов" может стать главной силой третьего "майдана" на Украине
2
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД Авакова
3
В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено
4
Обама считает, что для Трампа Путин "это образец для подражания"
5
СМИ: WADA должно раскрыть процедуру разрешения применения запрещенных препаратов
6
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
7
На МКАД опрокинулся в кювет КамАЗ, водитель погиб
Темы дня
Реклама