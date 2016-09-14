В КНР начали следствие против экс-главы Государственного статистического управления

ПЕКИН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Верховная народная прокуратура КНР возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Государственного статистического управления (ГСУ) страны Ван Баоаня по обвинению во взяточничестве. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении ведомства.

"Верховная народная прокуратура по итогам проверки постановила возбудить уголовное дело и начать предварительное расследование в отношении бывшего партийного секретаря и главы ГСУ Ван Баоаня по подозрению во взяточничестве, а также применить к нему меру пресечения", - отмечается в сообщении.

26 января нынешнего года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины начала в отношении Ван Баоаня внутрипартийное расследование. Позднее в том же месяце он был снят со своего поста, а в августе исключен из рядов Компартии Китая (КПК).

Кампания борьбы с коррупцией и другими преступлениями в партийных рядах была развернута после прихода к власти в стране в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.