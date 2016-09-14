Правительство Украины создало совет по борьбе с отмыванием доходов

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КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины создал совет по предотвращению отмывания доходов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
"Создание совета является важным элементом подготовки Украины к пятому раунду оценки системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, который запланирован на март 2017 года", - отмечают в кабинете министров.
В состав совета вошли представители всех государственных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины.
Кроме этого, в работу в составе совета включены представители "Независимой ассоциации банков Украины".
Накануне министр юстиции Украины Павел Петренко предупредил чиновников об уголовной ответственности за неправдивые сведения в электронных декларациях, которые стали обязательными для всех госслужащих с 1 сентября.