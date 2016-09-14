В Туркмении принята конституция, увеличивающая срок полномочий президента

ITF: применение сестрами Уильямс запрещенных препаратов не говорит о нарушении правилСпорт 14 сентября, 9:41
Один из руководителей "ЦентрОбуви" объявлен в розыскПроисшествия 14 сентября, 9:30
Европейский сом может уничтожить рыб крупнейшего водоема на Среднем УралеНовости Урала 14 сентября, 9:30
Минтранс РФ планирует направить еще одну инспекцию в ЕгипетЭкономика и бизнес 14 сентября, 9:08
Полпред президента в СФО сообщил о создании Агентства развития СибириПолитика 14 сентября, 9:04
СМИ: закон об НДД в нефтяной сфере будет разработан Минфином к октябрюЭкономика и бизнес 14 сентября, 8:55
Губернатор Сахалина предлагает обнулить ипотеку при рождении второго ребенкаОбщество 14 сентября, 8:28
Тим Кук заверил, что беспроводные наушники от Apple не выпадают из ушейЭкономика и бизнес 14 сентября, 8:24
В США придумали складной шлем из картона для велосипедистовОбщество 14 сентября, 8:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АШХАБАД, 14 сентября. /ТАСС/. Новая редакция Конституции Туркменистана была принята на заседании национального парламента и утверждена законом, который подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает официальный портал правительства Туркмении.
"На заседании совета старейшин в Ашхабаде президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал конституционный закон Туркменистана об утверждении новой редакции Конституции Туркменистана. Зал Дворца приветствовал это историческое решение стоя, бурными овациями", - говорится в сообщении.
Срок президентских полномочий, согласно новой конституции, увеличен с пяти до семи лет, верхнее возрастное ограничение (в настоящее время - 70 лет) для избрания на пост главы государства снято.
Кроме того, в новой редакции закреплены положения о многопартийности, необходимости создания условий для развития гражданского общества, общественных объединений, положения о роли и правах молодежи. Одна из поправок предполагает введение института уполномоченного по правам человека.
В новой конституции 8 разделов и 143 статьи, из которых 28 новых, 80 с изменениями и дополнениями, а 35 остались без изменений.
Как отмечалось на заседании парламента, "в течение двух лет успешно работала конституционная комиссия по совершенствованию основного закона". Первый вариант проекта, который опубликовали в прессе Туркмении для всенародного обсуждения, был представлен на заседании совета старейшин 10 сентября 2015 года в городе Туркменбаши. "Проект основного закона готовился в сотрудничестве и с учетом предложений экспертов ООН, ОБСЕ, Германского общества по международному сотрудничеству и других международных организаций, являющихся долгосрочными партнерами нашей страны", - говорится в сообщении правительства.