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В Туркмении принята конституция, увеличивающая срок полномочий президента

Международная панорама
14 сентября, 8:52 UTC+3 АШХАБАД АШХАБАД 14, сентября. /ТАСС
Срок увеличен с пяти до семи лет, верхнее возрастное ограничение (в настоящее время - 70 лет) для избрания на пост главы государства снято
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АШХАБАД, 14 сентября. /ТАСС/. Новая редакция Конституции Туркменистана была принята на заседании национального парламента и утверждена законом, который подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает официальный портал правительства Туркмении.

"На заседании совета старейшин в Ашхабаде президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал конституционный закон Туркменистана об утверждении новой редакции Конституции Туркменистана. Зал Дворца приветствовал это историческое решение стоя, бурными овациями", - говорится в сообщении.

Срок президентских полномочий, согласно новой конституции, увеличен с пяти до семи лет, верхнее возрастное ограничение (в настоящее время - 70 лет) для избрания на пост главы государства снято.

Кроме того, в новой редакции закреплены положения о многопартийности, необходимости создания условий для развития гражданского общества, общественных объединений, положения о роли и правах молодежи. Одна из поправок предполагает введение института уполномоченного по правам человека.

В новой конституции 8 разделов и 143 статьи, из которых 28 новых, 80 с изменениями и дополнениями, а 35 остались без изменений.

Как отмечалось на заседании парламента, "в течение двух лет успешно работала конституционная комиссия по совершенствованию основного закона". Первый вариант проекта, который опубликовали в прессе Туркмении для всенародного обсуждения, был представлен на заседании совета старейшин 10 сентября 2015 года в городе Туркменбаши. "Проект основного закона готовился в сотрудничестве и с учетом предложений экспертов ООН, ОБСЕ, Германского общества по международному сотрудничеству и других международных организаций, являющихся долгосрочными партнерами нашей страны", - говорится в сообщении правительства.

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