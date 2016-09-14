СМИ: политика США в отношении КНДР обречена на провал

ПХЕНЬЯН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Центральная газета КНДР "Нодон синмун" осудила Соединенные Штаты "за стремление навязать ООН решение о введении дополнительных санкций после проведенного Пхеньяном ядерного испытания". Как отмечается в опубликованной этим изданием статье, "враждебная политика Вашингтона в отношении народной республики обречена на провал".

Несмотря на одобренные ранее СБ ООН санкции, отмечает газета, КНДР "в этом году успешно осуществила запуски баллистических ракет, в том числе с подводной лодки, а также протестировала новую ядерную боеголовку и первую водородную бомбу в целях самообороны". Эти испытания доказывают, что "народ и армия КНДР полны решимости свести счеты с американскими империалистами - заклятыми врагами корейской нации", - подчеркнула "Нодон синмун".

Издание считает, что США "попусту тратят время, рассчитывая с помощью санкций оказать давление на КНДР, которая будет последовательно наращивать свой ядерный потенциал в количественном и качественном отношении".

Прибывший в Сеул специальный представитель США по КНДР Сон Ким заявил журналистам, что Вашингтон тесно работает с другими странами с целью выработки и введения новых санкций в отношении КНДР. "Думаю, что последнее ядерное испытание укрепило решимость международного сообщества заставить Пхеньян ответить за свои действия", - сказал он.

КНДР 9 сентября осуществила подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. Пхеньян ранее провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.