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СМИ: политика США в отношении КНДР обречена на провал

Международная панорама
14 сентября, 8:51 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Газета "Нодон синмун" считает, что США попусту тратят время, рассчитывая с помощью санкций оказать давление на КНДР
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ПХЕНЬЯН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Центральная газета КНДР "Нодон синмун" осудила Соединенные Штаты "за стремление навязать ООН решение о введении дополнительных санкций после проведенного Пхеньяном ядерного испытания". Как отмечается в опубликованной этим изданием статье, "враждебная политика Вашингтона в отношении народной республики обречена на провал".

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© AP Photo/Ahn Young-joon, File
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Несмотря на одобренные ранее СБ ООН санкции, отмечает газета, КНДР "в этом году успешно осуществила запуски баллистических ракет, в том числе с подводной лодки, а также протестировала новую ядерную боеголовку и первую водородную бомбу в целях самообороны". Эти испытания доказывают, что "народ и армия КНДР полны решимости свести счеты с американскими империалистами - заклятыми врагами корейской нации", - подчеркнула "Нодон синмун".

Издание считает, что США "попусту тратят время, рассчитывая с помощью санкций оказать давление на КНДР, которая будет последовательно наращивать свой ядерный потенциал в количественном и качественном отношении".

Прибывший в Сеул специальный представитель США по КНДР Сон Ким заявил журналистам, что Вашингтон тесно работает с другими странами с целью выработки и введения новых санкций в отношении КНДР. "Думаю, что последнее ядерное испытание укрепило решимость международного сообщества заставить Пхеньян ответить за свои действия", - сказал он.

КНДР 9 сентября осуществила подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. Пхеньян ранее провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

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