Отряд южнокорейских кораблей прибыл во Владивосток

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Эсминец "Адмирал Ли Сун Син" и морской танкер "Чхонджи" ВМС Южной Кореи зашли с неофициальным визитом во Владивосток, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"Визит кораблей ВМС Республики Корея закончится 17 сентября", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
На борту корейских кораблей находятся 600 членов экипажа, 130 из которых являются курсантами.
Это уже 12-й визит корейских морских кадетов во Владивосток, впервые они посетили столицу Приморья в 1996 году. А последний раз заходили в главную базу Тихоокеанского флота в декабре 2014 года.
Согласно сообщению, в ходе визита запланированы различные мероприятия с российскими коллегами, посещение культурных и исторических достопримечательностей города, спортивные состязания, встречи с проживающими в Приморье гражданами Республики Корея.