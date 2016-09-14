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Отряд южнокорейских кораблей прибыл во Владивосток

Международная панорама
14 сентября, 8:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Это уже 12-й визит корейских морских кадетов во Владивосток, впервые они посетили столицу Приморья в 1996 году
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Эсминец "Адмирал Ли Сун Син" и морской танкер "Чхонджи" ВМС Южной Кореи зашли с неофициальным визитом во Владивосток, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Визит кораблей ВМС Республики Корея закончится 17 сентября", - говорится в сообщении, поступившем  в ТАСС.

На борту корейских кораблей находятся 600 членов экипажа, 130 из которых являются курсантами.

Это уже 12-й визит корейских морских кадетов во Владивосток, впервые они посетили столицу Приморья в 1996 году. А последний раз заходили в главную базу Тихоокеанского флота в декабре 2014 года.

Согласно сообщению, в ходе визита запланированы различные мероприятия с российскими коллегами, посещение культурных и исторических достопримечательностей города, спортивные состязания, встречи с проживающими в Приморье гражданами Республики Корея.

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