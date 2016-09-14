Комитет парламента Японии принял резолюцию с осуждением испытания в КНДР

ТОКИО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Комитет по внешней политике ключевой нижней палаты парламента Японии принял резолюцию с осуждением КНДР в связи с проведенным там ранее ядерным испытанием. Документ был одобрен единогласно.

В тексте отмечается, что ядерное испытание с точки зрения Японии, "как единственной страны, подвергшейся атомной бомбардировке, является недопустимым актом". Во время заседания комитета глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что в настоящее время готовятся телефонные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И, а также отметил, что КНДР "должна ощутить цену своих провокационных действий".

Ранее агентство Киодо сообщало, что в проекте резолюции депутаты были намерены обратиться к своему правительству с требованием "усилить давление (на КНДР. - Прим. корр.), приложив усилия в Совете Безопасности ООН, а также с помощью собственных мер". В проекте содержалась отсылка и к недавним ракетным пускам в КНДР, в результате которых ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии. В этой связи законодатели назвали такие действия "непосредственной угрозой безопасности страны".

Обращаясь к международному сообществу, депутаты отмечали также, что "необходимо найти решение с помощью сплоченных дипломатических действий, включая резолюции Совбеза ООН". Комитет в этой связи счел необходимым укреплять сотрудничество не только с США и Южной Кореей, но и с Россией и Китаем.

9 сентября КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР, его мощность оценивается приблизительно в 10 килотонн. До этого Пхеньян провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

9 сентября Совет Безопасности ООН провел экстренную встречу, по итогам которой его члены объявили о том, что немедленно начнут работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать "подходящие меры" в отношении Пхеньяна в ответ на очередное ядерное испытание.