СМИ: Швеция возвращает постоянные войска на остров Готланд в Балтийском море

СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Шведские вооруженные силы будут с 14 сентября вновь постоянно находится на острове Готланд в Балтийском море. Это решение принял главнокомандующий ВС страны Микаэл Бюден, сообщает телеканал SVT.

150 военных мотопехотной роты, проводившей учения на Готланде, получили приказ остаться там с 08.00 мск. Потом их сменит другое подразделение, а 1 июля 2017 года, на 6 месяцев ранее планировавшегося, на остров прибудет регулярная боевая группа.

"Ситуация в мире со временем ухудшилась. В связи с этим я принял решение о досрочном размещении там боевого подразделения", - пояснил Бюден.

Он подчеркнул, что непосредственная военная угроза Швеции в настоящее время отсутствует. Находившиеся ранее на Готланде регулярные военные части покинули остров в 2005 году.

В минувшую пятницу правительству страны был представлен доклад о ситуации и сотрудничестве в области обороны. Согласно сделанным шведскими экспертами выводам, в случае военного конфликта в регионе у России есть возможность за несколько дней установить военный контроль над Балтикой. И тогда российская сторона может "уже на ранней стадии захотеть разместить систему ПВО на шведской территории, например, на острове Готланд - чтобы остановить полеты самолетов НАТО над Балтийским морем", утверждается в докладе.