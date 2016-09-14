Британские парламентарии возложили на Кэмерона ответственность за рост ИГ

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ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Интервенция Великобритании в Ливию в 2011 году, проведенная под руководством бывшего премьера Дэвида Кэмерона, оказалась неудачной и привела к росту террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на севере Африки. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном представителями комитета по международным делам Палаты общин британского парламента, сообщает газета Times.
Авторы документа отмечают, что Кэмерон "несет в конечном счете ответственность" за провал спорной военной кампании (совместно с Францией) в Ливии, основывавшейся "на ошибочных предположениях и неполном понимании" ситуации. Бывший премьер поддерживал, по их мнению, смену ливийского руководства при отсутствии последовательной стратегии в отношении страны после устранения режима Муаммара Каддафи.
"К лету 2011 года ограниченное вмешательство для защиты гражданских лиц переросло в оппортунистическую политику смены режима, - цитирует издание содержание доклада. - Эта политика не была подкреплена стратегией поддержки страны в период после Каддафи. Результатом этого стали политический и экономический коллапс, конфликты между ополченцами и племенами, массовое нарушение прав человека, распространение оружия ливийского режима по всему региону и рост (ИГ) на севере Африки".
"Дэвид Кэмерон несет в конечном счете ответственность за неспособность разработать последовательную стратегию в отношении Ливии", - считают парламентарии.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.