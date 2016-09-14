ЕС выделил €1 млрд европейским фермерам из-за эмбарго РФ

СТРАСБУРГ, 14 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз уже выделил €1 млрд на помощь европейским фермерам из-за продовольственного эмбарго России. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед Европарламентом с докладом о положении дел в Евросоюзе.

"В течение нынешнего кризиса с ценами ЕС выделил €1 млрд на поддержку фермеров, чтобы помочь им встать вновь на ноги", - сказал он.

Юнкер добавил, что ЕС продолжит оказывать помощь аграрному сектору Европы, в первую очередь молочной промышленности, пострадавшему от российского эмбарго.

"ЕС продолжит поддерживать аграрный сектор, пострадавший от российского эмбарго. В первую очередь речь идет о молочной промышленности", - сказал он. ЕС и Brexit

Глава Еврокомиссии отметил, что Великобритания должна как можно скорее подать официальный запрос на выход из ЕС, чтобы объединение могло принять надлежащие меры. Лидеры ЕС ранее неоднократно заявляли, что переговоры по выходу Великобритании из союза не начнутся до тех пор, пока Лондон официально не подаст соответствующую заявку. "Великобритания должна подать запрос на выход из ЕС как можно скорее, чтобы ЕС мог принять надлежащие меры. Мы сожалеем об этом решении британских граждан, но уважаем его", - сказал он. СПЕЦПРОЕКТ "Быть или не быть": как Brexit повлияет на мировую политику О чем спорили британцы - в спецпроекте ТАСС Глава ЕК подчеркнул, что выход Великобритании из ЕС не означает, что существование Евросоюза находится под угрозой. "Мы уважаем решение народа Великобритании и одновременно сожалеем о нем, но ЕС не под риском", - заявил Юнкер. По его словам, новые отношения Брюсселя и Лондона должны быть дружественными: "Отношения должны быть основаны на дружбе, должны принять новую форму". По мнению Юнкера, в период роста евроскептицизма нельзя все же забывать о том, чего удалось достичь благодаря этому европейскому проекту, запущенному в период восстановления Европы после Второй мировой войны. По его словам, появление ЕС позволило решать конфликты в регионе за столом переговоров, а не на поле боя. "ЕС был создан после тяжелых военных конфликтов в Европе и обеспечил мир нашему континенту. Сегодня мы можем решать проблемы за столом переговоров, а не на поле боя", - подчеркнул он. ЕС и свободная торговля По словам Юнкера, Евросоюз по-прежнему заинтересован в заключении соглашений о свободной торговле со всеми странами мира. "ЕС остается заинтересован в заключении соглашений о свободной торговле со всеми странами мира, поскольку свободная торговля означает экономический рост и занятость", - сказал он, отреагировав на призыв Германии, Франции и ряда других государств ЕС заморозить переговоры о зоне свободной торговле с Вашингтоном (TTIP), поскольку, по их мнению, США отказываются пойти на достаточные уступки для создания сбалансированных условий торговли между Европой и Америкой. ЕС и инвестиции Еврокомиссия предложила увеличить инвестиционный фонд ЕС до €630 млрд и продлить срок его действия с 2020 до 2022 года. "Сегодня мы предлагаем увеличить инвестиционный фонд ЕС с 315 до 630 млрд евро и продлить срок его действия с 2020 до 2022 года", - сказал он. "Уже к сегодняшнему дню европейские предприятия смогли привлечь миллиарды евро благодаря инвестиционному плану Еврокомиссии в €315 млрд", - подчеркнул Юнкер, не назвав, однако, точный объем инвестиций, собранных с момента запуска этой инициативы осенью 2014 года, в начале работы действующего состава Еврокомиссии. С помощью этой программы Юнкер пообещал "бороться за ускорение экономического роста, бороться с безработицей, в первую очередь среди молодежи". ЕС и мигранты Председатель Европейской комиссии обещал предоставить Болгарии дополнительную помощь в охране границ от нелегальных мигрантов. СПЕЦПРОЕКТ Проблема беженцев: ООН бьет тревогу С чем связан рост числа беженцев в Европе и какие пути ищут бегущие от войн и катастроф – в спецпроекте ТАСС "Хорошо понимаю и приветствую усилия болгарских властей в выполнении этой миссии (по охране границ). Можете рассчитывать на поддержку Комиссии по безопасности внешних границ, ведь болгарская граница является внешней границей ЕС", - отметил Юнкер. Глава ЕК сообщил, что в ближайшие дни эксперты приедут в Болгарию, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и подготовить обновленный общий план действий. ЕС и терроризм В странах ЕС за последние 12 месяцев произошло 14 крупных терактов, и "Евросоюз остается единым в борьбе с этим злом", заявил Юнкер. "В ответ мы провели огромную работу по ограничению трафика оружия и финансирования терроризма, достигли договоренностей с компаниями-операторами интернета по изъятию информации, содержащей экстремистскую пропаганду, приняли многочисленные меры для борьбы с радикализацией населения. Мы остаемся едиными в борьбе с этим злом", - отметил председатель Еврокомиссии.