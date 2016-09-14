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Оппозиция Малайзии намерена провести в столице многочисленную акцию протеста

Международная панорама
14 сентября, 10:40 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Лидер оппозиции Мария Чин Абдуллах рассказала, что в числе прочих требований к правительству прозвучат призывы провести честные и открытые выборы
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СИНГАПУР, 14 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Оппозиция Малайзии намерена 19 ноября провести крупномасштабную акцию протеста с требованием проведения честных выборов. Об этом сообщила в среду на специальной пресс-конференции в Куала-Лумпуре Мария Чин Абдуллах, лидер неформального движения Bersih, что в переводе с малайского означает "чистота".

Кроме того, она отметила, что с 1 октября по всей стране начинаются "протестные акции, кульминацией которых станет демонстрация в столице". Лидер оппозиции также рассказала, что "в числе прочих требований к правительству прозвучат призывы провести честные и открытые выборы".

В августе прошлого года оппозиционеры сумели вывести на улицы Куала-Лумпура несколько сот тысяч демонстрантов, которые выступали за немедленную отставку премьер-министра Наджиба Разака в связи с обнаружением на его личных счетах почти $650 млн.

Впервые о столь крупной сумме речь шла в статьях издания The Wall Street Journal, где утверждалось, что деньги поступали от компаний, связанных с государственным инвестиционным фондом 1MDB. Окружение премьера назвало подобные публикации "политическим саботажем, направленным на дискредитацию главы правительства". Тем не менее была создана специальная комиссия из представителей Антикоррупционного ведомства, Центробанка и полиции, по результатам которой были обнаружены личные счета Наджиба с указанными суммами. Сам же премьер заявил, что эти средства были получены от ближневосточных спонсоров на нужды возглавляемой им правящей Объединенной малайской национальной организации.

Правоохранительные органы Малайзии после прошлогодних выступлений неоднократно допрашивали лидеров оппозиции, однако, к уголовной либо административной ответственности их не привлекли.

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