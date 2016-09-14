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На Украине вступает в силу закон об исключении российских телепередач из европейской квоты

Международная панорама
14 сентября, 10:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, сентября. /ТАСС
Данный закон уточняет понятие "программа европейского производства"
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КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Закон об исключении телепередач российского производства из квоты европейского вещания вступит в силу на Украине в среду в полночь. Документ опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины".

Данный закон уточняет понятие "программа европейского производства". Парламент страны утвердил его еще в мае этого года, однако президент Петр Порошенко поставил подпись только в минувший вторник.

Российские перестанут считать европейскими

Документ определяет, что телеканалы, кроме спутниковых, с 07:00 до 23:00 часов должны передавать в эфир не менее 70% передач европейского и североамериканского производства, в том числе не менее 50% от общего недельного объема вещания - передачи украинского производства. На радио музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей также должны составлять не менее половины объема вещания.

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На Украине европейской считается передача, если ее создавали юридические лица - резиденты стран, где ратифицирована Европейская конвенция о трансграничном вещании. "В случае, если передача создана по заказу или при участии одного или нескольких юридических лиц - резидентов страны, признанной Верховной радой государством-агрессором, она не может считаться передачей европейского или украинского производства", - отмечено в законе.

Ситуация на радио

В июле этого года Порошенко подписал закон о квотах для украинских песен на радио, который также нацелен на отказ от российского и русскоязычного продукта в эфире. Документ обязывал радиостанции транслировать на украинском языке не менее 35% песен в течение суток. При этом на радиостанциях, где доля песен на официальных языках ЕС составляет не менее 60%, обязательная квота украинских песен снижалась до 25%.

Закон также содержал норму, согласно которой радиостанции должны обеспечить не менее 60% суточного объема вещания передачами на государственном языке.

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