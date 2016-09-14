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Юнкер: ЕС должен создать единый штаб своих военных операций

Международная панорама
14 сентября, 10:58 UTC+3
Евросоюз разместит до конца октября 200 пограничников и 50 машин на своих внешних границах
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Жан-Клод Юнкер

Жан-Клод Юнкер

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СТРАСБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. ЕС в прошлом году принял участие более чем в 30 военных операциях и "должен создать свой единый штаб для них". Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед Европарламентом с докладом о положении дел в Евросоюзе.

Евросоюз разместит до конца октября 200 пограничников и 50 машин на своих внешних границах. "Это делается в рамках создания нового европейского агентства по пограничной и береговой охране, - сказал Юнкер. - Европа должна гарантировать безопасность своих границ".

ЕС также намерен создать "собственный фонд оборонных исследований и инвестиций для обеспечения своих оборонных возможностей".

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