Юнкер: ЕС должен создать единый штаб своих военных операций

СТРАСБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. ЕС в прошлом году принял участие более чем в 30 военных операциях и "должен создать свой единый штаб для них". Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед Европарламентом с докладом о положении дел в Евросоюзе.

Евросоюз разместит до конца октября 200 пограничников и 50 машин на своих внешних границах. "Это делается в рамках создания нового европейского агентства по пограничной и береговой охране, - сказал Юнкер. - Европа должна гарантировать безопасность своих границ".

ЕС также намерен создать "собственный фонд оборонных исследований и инвестиций для обеспечения своих оборонных возможностей".