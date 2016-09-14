МВД Киргизии усилило меры безопасности в связи с предстоящим в Бишкеке саммитом СНГ

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БИШКЕК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. МВД Киргизии предприняло дополнительные меры безопасности в связи с предстоящим в столице республики юбилейным заседанием Совета глав государств-участников СНГ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в пресс-службе министерства.
"Под усиленную охрану взяты все стратегические объекты и объекты жизнеобеспечения. Особое внимание уделено охране учреждений, в которых хранятся взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы", - заявили в пресс-службе. Организован досмотр автотранспорта, который в эти дни въезжает или выезжает из киргизской столицы.
По словам сотрудников министерства, также проведены "профилактические мероприятия" в отношении лиц, замеченных ранее в связях с экстремистскими организациями. "Предпринимается весь предусмотренный в таких случаях комплекс мер по обеспечению порядка и безопасности", - заверили в МВД, подчеркнув при этом, что в правоохранительных органах Киргизии имеется "большой опыт" проведения мероприятий такого высокого уровня.
В общей сложности в охране участников и гостей предстоящего саммита будут задействованы около 3 тысяч сотрудников киргизской милиции, с помощью которых уже тщательно осмотрены и взяты под круглосуточную охрану маршруты движений делегаций и места массового скопления людей.
Юбилейное 25-е заседание Совета глав государств-участников СНГ состоится в Бишкеке 16 сентября.