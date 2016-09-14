В Париже задержан подросток, собиравшийся устроить теракт

ПАРИЖ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. В Париже в среду задержали подростка, который предложил экстремистам свою кандидатуру для проведения теракта. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, подростку всего 15 лет. Задержание было произведено сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции.

"В настоящее время они проводят обыск в квартире, в которой проживал подросток", - говорится в сообщении телеканала.

По данным агентства AFP, подросток был задержан в 20-м округе Парижа (северо-восточная часть столицы). Он поддерживал связь с находящимся в Сирии французским радикальным исламистом Рашидом Касимом, уже причастным к целому ряду попыток проведения терактов во Франции. В частности, в контакте с ним находились три женщины, арестованные на прошлой неделе после обнаружения рядом с Собором Парижской Богоматери автомашины, начиненной баллонами с газом и канистрами с бензином.

В минувшую субботу в Париже был задержан другой несовершеннолетний подросток, подозреваемый в подготовке теракта и также связанный с Рашидом Касимом.