Генпрокуратура Украины закроет дело против Авакова

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова закроют в связи с отсутствием фактов, указанных в заявлении обвинителя. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Поскольку факты, которые были в этом заявлении, не нашли своего подтверждения, поскольку это будет выглядеть как клевета или политическая игра... Оно (дело) будет закрыто", - приводит ее слова телеканал "112 Украина".

Сарган добавила, что ни по одному из дел, которые расследует Генпрокуратура, Арсен Аваков не проходит в качестве обвиняемого.

Накануне генпрокурор страны Юрий Луценко сообщил о возбуждении уголовного дела против Авакова. При этом он не уточнял, о какой статье идет речь.

Ранее депутаты Верховной рады неоднократно регистрировали законопроекты об отставке министра внутренних дел. В частности, 26 августа глава "Партии простых людей" Сергей Каплин внес постановление, в котором указал, что органы внутренних дел под руководством Авакова продемонстрировали "несостоятельность в обеспечении безопасности граждан Украины и борьбы с криминалом", из-за чего министр должен сложить полномочия.