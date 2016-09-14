ЕК создала рабочую группу для переговоров по выходу Великобритании из ЕС

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Еврокомиссия (ЕК) создала рабочую группу для переговоров с Великобританией о ее выходе из ЕС, структуру возглавил Мишель Барнье - бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка (занимал пост в 2010-2014 годах). Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Европейская комиссия создала рабочую группу во главе с Мишелем Барнье для подготовки и проведения переговоров с Великобританией по 50-й статье Соглашения о Европейском союзе (о выходе из ЕС), принимая во внимание ее будущие отношения с ЕС. Рабочая группа будет координировать с Еврокомиссией работу по всем стратегическим, операционным, юридическим и финансовым вопросам, связанным с этими переговорами", - говорится в заявлении ЕК.

"Мишель Барнье будет отчитываться напрямую перед председателем (Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером), получит поддержку команды лучших экспертов Еврокомиссии. Его советниками выступят главы (отраслевых) генеральных директоратов Еврокомиссии, ответственных за сектора, связанные с переговорами", - сообщили в ЕК.

На состоявшемся 23 июня в Великобритании референдуме победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники выхода из ЕС. Однако, чтобы страна смогла фактически покинуть Евросоюз, она должна провести переговоры с Еврокомиссией об условиях выхода и своих будущих отношениях с ЕС. Эти переговоры еще не начались - они могут стартовать только после того, как Лондон подаст официальное письменное уведомление о намерение покинуть ЕС. Ожидается, что это уведомление последует до конца 2016 года, после чего переговорный процесс займет около двух лет. Все это время Великобритания будет оставаться членом Евросоюза.

Ключевой проблемой на переговорах будет вопрос о торгово-экономических отношениях Великобритании и остальных стран ЕС - сможет ли Соединенное Королевство остаться частью единого европейского рынка.