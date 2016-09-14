Украинский канал "Интер" сменил главу правления

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украинский канал "Интер" назначил нового главу правления. Об этом сообщила пресс-служба канала.

"C 15 сентября 2016 года главой правления телеканала "Интер" назначается Екатерина Шкуратова. Егор Бенкендорф, занимавший эту должность с 2013 года, уходит по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Екатерина Шкуратова проработала на телевидении более 20 лет, входила в состав правления канала, а также была исполнительным продюсером "Интера".

В начале сентября "Интер" оказался в центре скандала, став объектом нападения радикалов, которые обвинили сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. 4 сентября около 20 неизвестных в камуфляже блокировали одно из зданий телеканала в Киеве, затем прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.

Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.