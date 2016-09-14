Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинский канал "Интер" сменил главу правления

Международная панорама
14 сентября, 13:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, сентября. /ТАСС
Егора Бенкендорфа сменила Екатерина Шкуратова
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украинский канал "Интер" назначил нового главу правления. Об этом  сообщила пресс-служба канала.

"C 15 сентября 2016 года главой правления телеканала "Интер" назначается Екатерина Шкуратова. Егор Бенкендорф, занимавший эту должность с 2013 года, уходит по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Екатерина Шкуратова проработала на телевидении более 20 лет, входила в состав правления канала, а также была исполнительным продюсером "Интера".

В начале сентября "Интер" оказался в центре скандала, став объектом нападения радикалов, которые обвинили сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. 4 сентября около 20 неизвестных в камуфляже блокировали одно из зданий телеканала в Киеве, затем прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.

Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СК не комментируют информацию об уходе Маркина
2
В Кремле опровергли возможную отставку главы МВД Колокольцева в связи с делом Захарченко
3
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
4
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
5
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
6
Александер Чеферин избран президентом УЕФА
7
Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове Матуа
Темы дня
Реклама