Караджич заявил, что в тюрьме старается не терять чувство юмора

БЕРЛИН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, которого Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил к 40 лет заключения, заявил, что в тюрьме старается не терять чувство юмора. Об этом он сообщил в первом после вынесения приговора интервью немецкой еженедельной газете Zeit.

В опубликованном сегодня материале 71-летний Караджич рассказывает о своей повседневной жизни в тюрьме. Он отметил, что юмор для него и других заключенных является "лучшим способом самовыражения и избавления от беспокойства или агрессии". "Поэтому мы постоянно смеемся", - сказал бывший лидер боснийских сербов.

Караджич также заявил о своей невиновности. "Я знаю, что сербский мир сохранит память обо мне как о самоотверженном и ответственном государственном деятеле", - отметил он.

"Единственные ошибки, которые я совершил, касались нашей армии. Я останавливал ее, поскольку верил загранице и пропаганде других. Тем самым я препятствовал тому, чтобы на поле битвы можно было достигнуть еще большего", - сказал Караджич.

Приговор Караджичу был оглашен 24 марта. Он признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде в Сребренице, когда были убиты более 7 тыс. юношей и мужчин из числа боснийских мусульман. МТБЮ также признал личную уголовную ответственность бывшего лидера боснийских сербов за убийства, террор и нападения на гражданское население в Сараево в период с апреля 1992 года по ноябрь 1995 года.

Караджич, в течение 13 лет скрывавшийся от международного правосудия, был арестован спецслужбами Сербии в пригороде Белграда в июле 2008 года. Судебный процесс над ним начался в МТБЮ 26 октября 2009 года. Обвинение пригласило в общей сложности 337 свидетелей, со стороны защиты показания дали 248 человек. Слушания по делу продолжались 497 дней.