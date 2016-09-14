Генпрокуратура Украины арестовала имущество экс-руководителя налоговой службы

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) арестовала имущество бывшего первого заместителя главы Государственной налоговой службы страны - начальника налоговой милиции Андрея Головача и членов его семьи стоимостью 480 млн гривен (около $18,2 млн по текущему курсу). Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

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"Общая ориентировочная стоимость описанного и арестованного Главной военной прокуратурой имущества, которое легализовано Головачом и членами его семьи, составляет почти 480 млн гривен, из которых 468 млн гривен - объекты недвижимости, 10 млн гривен - движимое имущество", - отмечает ведомство.

По данным прокуратуры, Головач подозревается в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) предприятиям, в легализации доходов, полученных преступным путем "под контролем преступной организации" экс-чиновников Виктора Януковича, Николая Азарова, Александра Клименко, на сумму свыше 3 млрд гривен ($115 млн).

Как отметили в ГПУ, следователи изъяли шесть автомобилей, оформленных на сына Головача. Кроме того, арестован коттеджный городок, принадлежащий на правах собственности родственникам подозреваемого, несколько ресторанов и магазинов элитной одежды по центральной улице Киева Крещатик, которые также оформлены на семью бывшего чиновника.

В начале августа Головач был арестован, суд назначил ему залог в размере 200 млн гривен ($7,5 млн).