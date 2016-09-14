Шведская прокуратура подтвердила проведение 17 октября допроса Ассанжа

Евгений Гинер выступил за расширение РФПЛСпорт 14 сентября, 15:30
Путин проведет заседание Совета по физкультуре и спортуСпорт 14 сентября, 15:23
"Дочка" S7 займется космическими запусками с платформы "Морского старта"Космос 14 сентября, 15:10
"Газпром" получил первое разрешение на строительство морского участка "Турецкого потока"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:06
Росавиация приостанавливает обслуживание рейсов "Туркменских авиалиний"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:02
Четыре новых вида фауны нашли специалисты РГО в сибирской пещере Кек-ТашНаука 14 сентября, 15:00
Евгений Гинер: стадион ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена"Спорт 14 сентября, 15:00
Ученые определили местонахождение более 1 млрд звездНаука 14 сентября, 14:56
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому правуМеждународная панорама 14 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Допрос основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоится 17 октября на территории посольства Эквадора в Лондоне. Данную информацию в среду подтвердили в шведской прокуратуре.
Допрос будет проводить прокурор Эквадора в присутствии двух представителей прокуратуры Швеции. Вопросы, которые будут заданы Ассанжу, подготовлены Минюстом королевства.
"Хорошо, что расследование будет продолжено", - отметила ведущая дело прокурор Мариан Ню.
Прокуратура Эквадора сообщит шведским коллегам о результатах допроса. После этого прокуратура королевства примет решение, будет ли продолжено предварительное следствие.
Создатель WikiLeaks 19 июня 2012 года попросил убежища в эквадорской дипломатической миссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.
В Швеции Ассанжа обвиняют в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательству", а также в изнасиловании. Первое обвинение против него выдвинула 36-летняя сотрудница одной из шведских благотворительных организаций, проходившая по делу как "Мисс А". 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности.