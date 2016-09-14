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Шведская прокуратура подтвердила проведение 17 октября допроса Ассанжа

Международная панорама
14 сентября, 14:46 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 14, сентября. /ТАСС
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СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Допрос основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоится 17 октября на территории посольства Эквадора в Лондоне. Данную информацию в среду подтвердили в шведской прокуратуре.

Допрос будет проводить прокурор Эквадора в присутствии двух представителей прокуратуры Швеции. Вопросы, которые будут заданы Ассанжу, подготовлены Минюстом королевства.

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"Хорошо, что расследование будет продолжено", - отметила ведущая дело прокурор Мариан Ню.

Прокуратура Эквадора сообщит шведским коллегам о результатах допроса. После этого прокуратура королевства примет решение, будет ли продолжено предварительное следствие.

Создатель WikiLeaks 19 июня 2012 года попросил убежища в эквадорской дипломатической миссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

В Швеции Ассанжа обвиняют в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательству", а также в изнасиловании. Первое обвинение против него выдвинула 36-летняя сотрудница одной из шведских благотворительных организаций, проходившая по делу как "Мисс А". 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности.

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Персоны
Ассанж, Джулиан
Темы
Дело Ассанжа и WikiLeaks
Страны
Швеция Эквадор Великобритания
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