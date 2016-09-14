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В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами

Международная панорама
14 сентября, 14:41 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Капсула времени была заложена в фундамент строившейся школы партийного руководства Национал-социалистской немецкой рабочей партии Германии
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ВАРШАВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. В городе Злоценец в Западно-Поморском воеводстве Польши археологи обнаружили капсулу времени, в 1934 году оставленную для потомков проживавшими в этом месте немцами. Тогда этот город носил немецкое название Фалкенбург.

Как выяснилось, капсула времени была заложена в фундамент строившейся школы партийного руководства Национал- социалистской немецкой рабочей партии Германии. Сохранились даже документы об этой капсуле с перечислением ее содержимого, однако найти ее долго не удавалось.

Находка была обнаружена в ходе исследования сохранившегося фундамента ныне несуществующей водонапорной башни. Чтобы добыть капсулу, исследователям пришлось преодолеть множество трудностей. Им мешали грунтовые воды, толстый бетон и даже оставшиеся после фашистов мины.

Вознаграждением за все эти усилия стала двухкилограммовая находка. Ранее в Национальном музее в Щецине капсула была открыта. Внутри оказались старые монеты, архив немецких газет, фотографии, а также фильм о Фалкенбурге, снятый в 1933 году по случаю 660-летия города.

Власти города Злоценец пока точно не знают, как поступить со всем этими предметами. "У нас тысячи идей. Точно будет торжественная премьера фильма. Все находки будут представлены в каком-то месте, появится музейная экспозиция", - отметил представитель мэрии Себастиан Куропатницкий. "В планах также полностью открыть фундамент, из которого мы откопали эту капсулу. Она была на глубине одного метра", - добавил он.

Местные жители не исключают также, что город может продолжить традицию передачи будущим жителям какого-то напоминания о себе. Возможно, в ближайшее время здесь закопают новую капсулу времени.

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