В списки избирателей в Молдавии попали "мертвые души"

КИШИНЕВ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии уточнит перед президентскими выборами 30 октября списки избирателей, в которые, по данным журналистов, попали "мертвые души". Как проинформировал член ЦИК Владимир Шарбан, теперь регистр избирателей будет обновляться еженедельно.

"Мы будем встречаться, если не ежедневно, то раз в неделю точно, чтобы проверять базу данных. Люди встревожены. Нужны более конкретные и эффективные организаторские меры относительно качества избирательных списков", - сказал Шарбан.

Так он прокомментировал распространенные в местных СМИ данные, которые демонстрируют, что в избирательных списках фигурируют имена известных людей Молдавии, умерших не только в период с 2014 по 2016 годы, но и десять лет назад. Исследование проводила Ассоциация репортеров, занимающаяся расследованиями и издательской безопасностью в Молдавии (RISE Moldova). ЦИК частично согласилась с этими результатами, призвав Службу гражданского состояния, а также госпредприятие "Регистр" активизироваться для обновления данных.

Как отмечают в ЦИК, в настоящее время избирательная база насчитывает 3 млн 237 тыс. человек. В это число также входят молдавские граждане, проживающие в непризнанном Приднестровье (около 382 тыс. человек).

Впервые за последние 16 лет президента Молдавии будут избирать путем всенародного голосования, а не в парламенте. В марте нынешнего года Конституционный суд страны признал незаконным принятое в 2000 году законодателями решение отказаться от прямых выборов президента и возложить эти полномочия на депутатов. По мнению председателя суда Александра Тэнасе, изменения послужили причиной серии политических кризисов, когда депутаты не могли избрать главу государства.