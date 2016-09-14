Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В списки избирателей в Молдавии попали "мертвые души"

Международная панорама
14 сентября, 15:26 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий
В перечнях журналисты обнаружили имена известных в стране людей, которые умерли до десяти лет назад
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии уточнит перед президентскими выборами 30 октября списки избирателей, в которые, по данным журналистов, попали "мертвые души". Как проинформировал член ЦИК Владимир Шарбан, теперь регистр избирателей будет обновляться еженедельно.

"Мы будем встречаться, если не ежедневно, то раз в неделю точно, чтобы проверять базу данных. Люди встревожены. Нужны более конкретные и эффективные организаторские меры относительно качества избирательных списков", - сказал Шарбан.

Смотрите также

В Молдавии проевропейские партии выдвинут единого кандидата в президенты
ЦИК Молдавии завершил прием документов от 24 кандидатов в президенты
В Молдавии коммунисты призвали избирателей бойкотировать выборы президента

Так он прокомментировал распространенные в местных СМИ данные, которые демонстрируют, что в избирательных списках фигурируют имена известных людей Молдавии, умерших не только в период с 2014 по 2016 годы, но и десять лет назад. Исследование проводила Ассоциация репортеров, занимающаяся расследованиями и издательской безопасностью в Молдавии (RISE Moldova). ЦИК частично согласилась с этими результатами, призвав Службу гражданского состояния, а также госпредприятие "Регистр" активизироваться для обновления данных.

Как отмечают в ЦИК, в настоящее время избирательная база насчитывает 3 млн 237 тыс. человек. В это число также входят молдавские граждане, проживающие в непризнанном Приднестровье (около 382 тыс. человек).

Впервые за последние 16 лет президента Молдавии будут избирать путем всенародного голосования, а не в парламенте. В марте нынешнего года Конституционный суд страны признал незаконным принятое в 2000 году законодателями решение отказаться от прямых выборов президента и возложить эти полномочия на депутатов. По мнению председателя суда Александра Тэнасе, изменения послужили причиной серии политических кризисов, когда депутаты не могли избрать главу государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Молдавия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
2
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
3
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
4
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
5
На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля
6
В Кремле опровергли возможную отставку Колокольцева в связи с делом Захарченко
7
WBA в ближайшие 2 дня объявит об аннулировании результата боя Чудинов - Штурм
Темы дня
Реклама