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Совет ЕС утвердил создание Европейской службы пограничной и береговой охраны

Международная панорама
14 сентября, 15:46 UTC+3
Новая служба приступит к работе в середине октября
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БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Совет ЕС утвердил создание Европейской службы пограничной и береговой охраны. Она начнет свою деятельность в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет предоставил окончательное одобрение Европейской службы пограничной и береговой охраны. Решение, вынесенное письменной процедурой, создает условия для начала работы службы в середине октября", - уточнила пресс-служба.

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