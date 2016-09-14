БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Совет ЕС утвердил создание Европейской службы пограничной и береговой охраны. Она начнет свою деятельность в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет предоставил окончательное одобрение Европейской службы пограничной и береговой охраны. Решение, вынесенное письменной процедурой, создает условия для начала работы службы в середине октября", - уточнила пресс-служба.