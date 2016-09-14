Геращенко: Киев готов на "определенные компромиссы" при обмене пленных

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украина готова на "определенные компромиссы" в переговорах по обмену пленными с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в среду сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Мы готовы на определенные компромиссы ради освобождения заложников в Донбассе", - сказала она в эфире телеканала "112. Украина".

По ее данным, на территориях, неподконтрольных украинской власти, находятся 112 пленных. "Мы пользуемся только проверенной информацией от Службы безопасности Украины. На сегодняшний день 112 человек пребывают в заложниках", - отметила она.

В конце августа пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер также заявляла, что Киев готов на "серьезные компромиссы" в переговорах по пленным. Тогда речь шла о 107 задержанных с украинской стороны. "Ради того, чтобы 107 человек смогли вернуться к своим близким, Украина готова идти на серьезные компромиссы", - написала она в Facebook.

О том, что вопрос обмена пленными станет главной темой встречи Контактной группы в Минске 21 сентября, сообщил в среду советник главы СБУ Юрий Тандит, который подчеркнул, что Киев заинтересован в освобождении всех украинских силовиков.

Ранее полномочный представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах Контактной группы Денис Пушилин заявлял, что Киев, удерживая на порядок больше пленных, чем провозглашенные республики Донбасса, отказывается осуществить обмен в формате "всех на всех", как предписывают Минские соглашения. Так, по данным ДНР, у Киева остается в плену свыше 600 человек. По мнению полпреда ДНР, для того, чтобы полностью решить проблему освобождения пленных в Донбассе, Киев должен принять предусмотренный Минскими соглашениями закон об амнистии.