Во Франции 15-летнему подростку предъявили обвинения в терроризме

Запасы нефти в США за неделю упали на 0,6 млн баррелей, до 510,80 млнЭкономика и бизнес 14 сентября, 17:50
Ученые впервые обнаружили рыб, которые пережевывают пищуНаука 14 сентября, 17:39
В новом микрорайоне Великого Новгорода сданы первые четыре домаНовости Новгородской области 14 сентября, 17:39
В Испании машинист остановил поезд посреди пути, поскольку закончился его рабочий деньПроисшествия 14 сентября, 17:36
Абалкинские чтения на тему: "Новая модель экономического роста. Что нового?"Новости партнеров 14 сентября, 17:34
Производители РФ готовы увеличить добычу солиЭкономика и бизнес 14 сентября, 17:34
Моряки из РФ и КНР провели тренировку по уничтожению незаконных вооруженных формированийАрмия и ОПК 14 сентября, 17:30
Гинер выразил недовольство работой судейского департамента РФССпорт 14 сентября, 17:29
Генштаб: подконтрольные США вооруженные отряды не желают прекращать огонь в СирииПолитика 14 сентября, 17:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Обвинения в терроризме предъявлены сегодня во Франции 15-летнему подростку, задержанному полицией 8 сентября. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
По его данным, задержание было произведено в департаменте О-де-Сен (юго-восточнее окраины Парижа). Подростку предъявлены обвинения в создании преступной группировки, преследующей террористические цели.
В настоящее время в руках у следователей находятся три несовершеннолетних француза. Все они были задержаны в Париже или рядом с ним менее чем за одну неделю. Всем им по 15-16 лет.
Как отмечают эксперты, радикалы из террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая группирока - прим.ТАСС) в последнее время сконцентрировалась на широком использовании в терактах в Европе подростков и женщин. С этой целью исламисты вербуют добровольцев через интернет в западных странах, а также специально подготавливают тех, кто уже находится в Сирии или Ираке.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.