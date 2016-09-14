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Во Франции 15-летнему подростку предъявили обвинения в терроризме

Международная панорама
14 сентября, 17:29 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Подозреваемому вменяется создание преступной группировки, преследующей террористические цели
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ПАРИЖ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Обвинения в терроризме предъявлены сегодня во Франции 15-летнему подростку, задержанному полицией 8 сентября. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, задержание было произведено в департаменте О-де-Сен (юго-восточнее окраины Парижа). Подростку предъявлены обвинения в создании преступной группировки, преследующей террористические цели.

В настоящее время в руках у следователей находятся три несовершеннолетних француза. Все они были задержаны в Париже или рядом с ним менее чем за одну неделю. Всем им по 15-16 лет.

Как отмечают эксперты, радикалы из террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая группирока - прим.ТАСС) в последнее время сконцентрировалась на широком использовании в терактах в Европе подростков и женщин. С этой целью исламисты вербуют добровольцев через интернет в западных странах, а также специально подготавливают тех, кто уже находится в Сирии или Ираке.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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