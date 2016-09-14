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Украина заявила о готовности принять из тюрем в Крыму 17 заключенных

Международная панорама
14 сентября, 16:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, сентября. /ТАСС
Передача 17 граждан Украины, которые по приговору суда отправлены в места лишения свободы на полуостров еще до воссоединения Крыма с РФ, решается в рамках весенних договоренностей омбудсменов
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КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Киев подготовил гарантии для принятия 17 граждан Украины, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Республики Крым. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заявил представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга.

"С нашей стороны мы должны были в рамках договоренностей по заключенным в Крыму подготовить гарантии, то есть письма соответствующих служб Украины о готовности разместить эти 17 человек в других местах лишения свободы. Мы это сделали. И это письмо получила российский омбудсмен (Татьяна Москалькова)", - заверил Чаплыга. Он добавил, что также проведена процедура подтверждения гражданства осужденных.

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Следующий шаг для проведения передачи заключенных, по его словам, должна сделать Россия. "Мы сейчас ожидаем решений органов власти РФ, - отметил Чаплыга. - Исходя из своих полномочий, российский омбудсмен обратилась в органы, от которых зависит решение этого вопроса, и тем самым выполнила обязательства. И даже на самом высоком уровне она донесла нашу совместную инициативу до руководства РФ и получила поддержку".

Чаплыга напомнил, что передача 17 граждан Украины, которые по приговору суда отправлены в места лишения свободы на территории полуострова еще до воссоединения Крыма с Россией, решается в рамках весенних договоренностей омбудсменов двух страны. "О сроках (когда пройдет передача) сложно сказать, потому что это больше зависит от решений органов власти в РФ, мы стараемся не вмешиваться туда, чтобы не навредить коммуникации российского омбудсмена с органами власти в РФ", - добавил Чаплыга.

При этом Чаплыга заявил, что украинская сторона "может выразить благодарность российскому омбудсмену за взятые в Минске обязательства, которые она выполняет практически в полном объеме".

Ранее Чаплыга заявлял ТАСС, что заключенные будут переданы Украине без использования механизма международных конвенций. По его словам, при необходимости стороны подпишут дополнительное соглашение к действующему с 2013 года меморандуму о сотрудничестве омбудсменов. 2 сентября российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что уполномоченные по правам человека России и Украины обратятся к руководству РФ с просьбой принять "особое решение" по передаче осужденных украинскими судами граждан, отбывающих наказание в Крыму. Список заключенных уже согласован и Россией, и Украиной.

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