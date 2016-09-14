Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Турции резко раскритиковал специальный выпуск журнала Der Spiegel

Международная панорама
14 сентября, 16:57 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Президент Тайип Эрдоган отметил, что выпуск является очередной попыткой "навредить имиджу Турции"
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Министерство иностранных дел Турции осудило попытки немецкого журнала Der Spiegel очернить президента Тайипа Эрдогана и призвало прекратить антитурецкие публикации. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя МИД Танжу Бильгича.

Смотрите также

Немецкий суд отклонил апелляцию Эрдогана по делу против главы Axel Springer
СМИ: Эрдоган намерен полностью запретить скандальное стихотворение Бемермана
СМИ: МИД ФРГ рекомендовал одиннадцати парламентариям не посещать Турцию
Телеведущий раскритиковал Меркель за ее позицию по скандалу вокруг Эрдогана

"Специальный выпуск немецкого журнала Der Spiegel за 13 сентября является очередным свидетельством предвзятости в отношении нашей страны и попыток навредить имиджу Турции. Обращает на себя внимание то, что обложка этого номера провокационная и подготовлена, чтобы сформировать негативное общественное мнение не только о Турции, но и обо всем исламском мире", - указал Бильгич.

На обложке журнала (спецвыпуска о Турции) размещен коллаж с изображением Эрдогана, турецкого флага и мечети, минареты которой взлетают как ракеты, с подписью "Страна, теряющая свободу".

"Мы решительно осуждаем попытки в различных выражениях очернить избранного демократически и заручившегося большой поддержкой населения президента Турции", - говорится в заявлении. Отмечается, что решение журнала разместить на обложке такую иллюстрацию, особенно в период Курбан-байрама, говорит о том, что "его редакционная политика далека от принципов ответственности в сфере (недопущения разжигания - прим. корр.) исламофобии, ксенофобии и дискриминации" и преследует "цель крупных тиражей".

"Мы призываем положить конец этим вновь повторяемым недобросовестным и отчаянным попыткам создать негативный образ Турции в Европе, в которой в последнее время усилились расистские, ксенофобские и антитурецкие настроения", - указал Бильгич.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
2
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
3
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
4
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
5
На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля
6
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
7
Кабмин выделит на единовременную выплату пенсионерам более 221 млрд рублей
Темы дня
Реклама