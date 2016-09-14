МИД Турции резко раскритиковал специальный выпуск журнала Der Spiegel

АНКАРА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Министерство иностранных дел Турции осудило попытки немецкого журнала Der Spiegel очернить президента Тайипа Эрдогана и призвало прекратить антитурецкие публикации. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя МИД Танжу Бильгича.

"Специальный выпуск немецкого журнала Der Spiegel за 13 сентября является очередным свидетельством предвзятости в отношении нашей страны и попыток навредить имиджу Турции. Обращает на себя внимание то, что обложка этого номера провокационная и подготовлена, чтобы сформировать негативное общественное мнение не только о Турции, но и обо всем исламском мире", - указал Бильгич.

На обложке журнала (спецвыпуска о Турции) размещен коллаж с изображением Эрдогана, турецкого флага и мечети, минареты которой взлетают как ракеты, с подписью "Страна, теряющая свободу".

"Мы решительно осуждаем попытки в различных выражениях очернить избранного демократически и заручившегося большой поддержкой населения президента Турции", - говорится в заявлении. Отмечается, что решение журнала разместить на обложке такую иллюстрацию, особенно в период Курбан-байрама, говорит о том, что "его редакционная политика далека от принципов ответственности в сфере (недопущения разжигания - прим. корр.) исламофобии, ксенофобии и дискриминации" и преследует "цель крупных тиражей".

"Мы призываем положить конец этим вновь повторяемым недобросовестным и отчаянным попыткам создать негативный образ Турции в Европе, в которой в последнее время усилились расистские, ксенофобские и антитурецкие настроения", - указал Бильгич.