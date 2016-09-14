В американском Мэнсфилде из торгового центра эвакуировали всех людей

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Из торгового центра в городе Мэнсфилд в американском штате Техас проведена эвакуация всех посетителей и персонала. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, полиция провела эвакуацию в связи с сообщением о подозрительном пакете близ магазина.

Другие подробности пока не приводятся.