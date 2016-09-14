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В американском Мэнсфилде из торгового центра эвакуировали всех людей

Международная панорама
14 сентября, 19:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, сентября. /ТАСС
Недалеко от магазина был найден подозрительный предмет
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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Из торгового центра в городе Мэнсфилд в американском штате Техас проведена эвакуация всех посетителей и персонала. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, полиция провела эвакуацию в связи с сообщением о подозрительном пакете близ магазина.

Другие подробности пока не приводятся.

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