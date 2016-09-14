СМИ: прокуратура Бразилии выдвинула новые обвинения против экс-президента Лулы да Силвы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная прокуратура Бразилии в среду выдвинула новые обвинения в коррупции в адрес экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, бывшего главу государства подозревают в использовании средств, полученных в результате хищений в государственной нефтегазовой компании Petrobras. Подробности этого дела будут обнародованы на пресс-конференции, которая состоится в ближайшие часы. Согласно бразильскому законодательству, окончательное решение о предъявлении обвинений должен принять суд.

В конце августа против Лулы да Силвы были выдвинуты обвинения по таким статьям, как коррупция, отмывание денег и предоставление подложных документов в рамках дела о роскошной трехуровневой квартире, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). По версии следователей, экс-президент и члены его семьи являются владельцами этой недвижимости, однако не указали ее в налоговой декларации. Решение суда о предъявлении обвинений по этому делу пока не принято.

70-летний Лула да Силва, находившийся у власти с 2003 по 2011 год, считается одним из вероятных кандидатов на пост главы государства от правящей Партии трудящихся на выборах 2018 года. Сам он ранее допускал возможность своего участия в избирательной гонке, однако говорил, что не принял окончательного решения.