США и Израиль подписали новое соглашение о военном сотрудничестве на $38 млрд

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Представители США и Израиля в среду подписали новый меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в сфере безопасности. Церемония прошла в здании Госдепартамента.
Согласно документу, в период с конца 2018 года по 2028 год общий объем помощи со стороны США еврейскому государству составит $38 млрд. Каждый год Израиль будет получать $3,3 млрд, а также дополнительно $500 млн для обеспечения противоракетной обороны. Данная статья применяется впервые.
В соответствии с соглашением еврейское государство постепенно перестанет закупать оружие неамериканского производства, ему теперь также запрещено использовать перечисляемые из Вашингтона средства на приобретение топлива для военной техники.
Ранее Израиль настаивал на том, чтобы США ежегодно выделяли ему $4,1 млрд в качестве военной помощи вместо нынешних $3,1 млрд.